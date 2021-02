A cidade de Ferraz de Vasconcelos suspendeu a vacinação contra a Covid-19 na cidade, por falta de doses do imunizante, informou na tarde desta quinta-feira (11) a prefeitura. A cidade ampliou em dez anos a faixa etária de pessoas a serem vacinadas do que é praticado no estado de São Paulo.

As informações divulgadas são de que o município recebeu 7.125 doses desde o começo da campanha. Deste total, 815 eram para imunizar idosos, sendo 390 delas vieram para a fase de 90 anos ou mais e 425 na fase de 85 anos ou mais, conforme orientação do governo do estado.

Até a quarta-feira (10), quando terminaram as doses, foram imunizados 122 idosos com mais de 90 anos, o que representa 31,28% da meta. Já na faixa etária acima de 75 anos foram imunizados 1.581, ou 45,17% da meta municipal.

Ainda de acordo com a prefeitura, não há esta previsão da chegada de mais uma remessa de doses, visto que não é a cidade que pede as doses, mas sim o governo do estado que as envia. A cidade mantém a aplicação da segunda dose da vacina nos profissionais da saúde.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, através de Secretaria Municipal de Saúde, informou que vem realizando a campanha de imunização contra a Covid-19 de acordo com o preconizado pela Secretaria de Estado da Saúde, não havendo portanto nenhuma antecipação de fases ou públicos prioritários.

“Tendo em vista que ainda não houve a disponibilização do imuno biológico na totalidade para assegurar a cobertura vacinal dos grupos previstos no Calendário Estadual. O município irá asseguar a manutenção da vacinação dos usuários dos 75+ , e avançará fases a partir da finalização dos usuários desse público previsto”, informou a nota.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que é prerrogativa das Prefeituras organizar o consumo de suas grades, programar o abastecimento da rede para imunizar todas as pessoas que integram os públicos-alvo. A vacinação dos grupos prioritários ocorre com base em critérios técnicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e à medida que o Ministério da Saúde disponibiliza doses.

“A campanha começou em SP com profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas,e conforme já anunciado, em fevereiro começam a ser vacinados também os idosos acima de 85 anos”, destacou a nota enviada ao G1.

Cabe reforçar que a campanha de imunização contra a Covid-19 em São Paulo é desenvolvida segundo a disponibilidade das remessas do órgão federal. À medida que o Ministério da Saúde viabiliza mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação contra a COVID-19 são e continuarão sendo divulgadas pelo Estado.

Fonte: G1