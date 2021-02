Um homem foi detido em Ferraz de Vasconcelos por produzir a “água da vida” que, segundo o acusado, curava até mesmo da Covid-19. Um cachorro que era usado como cobaia no experimento morreu.

A ação foi na quarta-feira (10) após denúncias de pessoas que adquiriram o material e comunicaram o Ministério da Saúde, que acionou a Vigilância Sanitária de Ferraz e a Polícia Civil.

O “laboratório” funcionava no bairro Sítio Paredão. No local, foram encontradas placas de cobre e um sistema que, segundo o suspeito, transformava a água comum em “água da vida”. Além disso, no espaço havia várias substâncias químicas que eram misturadas no preparo do líquido.

De acordo com a denúncia recebida pelo Ministério da Saúde, também era fabricado uma espécie de colírio que teria efeitos contra a Covid-19 e o cachorro seria usado como cobaia do experimento.

Segundo o delegado Cléverson Omena, durante o interrogatório o rapaz afirmava categoricamente ter encontrado a cura da Covid-19 e de outras doenças. Para a polícia, ele pode sofrer de transtornos psicológicos.

Foi feito um termo circunstanciado de “curandeirismo” e o homem vai responder em liberdade. Outra investigação foi aberta para apurar o crime de maus-tratos por causa da morte do cachorro.

Fonte: G1