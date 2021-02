A Prefeitura de São Paulo começou nesta sexta-feira (12) a vacinação contra Covid-19 de idosos acima dos 60 anos que vivem em situação de rua na capital.

Antes do início do atendimento, diversos idosos já aguardavam em fila na entrada do Núcleo São Martinho de Lima, no Belenzinho, um dos postos onde a vacinação desse público ocorre.

A ação é feita por meio das equipes do Programa Consultório na Rua, da Secretaria Municipal da Saúde.

João Sotero, de 63 anos, foi o primeiro vacinado. Há cerca de dez anos vivendo nas ruas, ele disse que não esperava ser imunizado.

“Eu não esperava a vacina. Para mim foi uma surpresa, eu não sei o que dizer, mas não estava com essa expectativa de ser vacinado. Emoção, estou emocionado”, disse ele.

De acordo com a gestão municipal, a meta é vacinar 2.196 pessoas desse público. A ação atende a uma solicitação feita pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública de SP.

Segundo o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, a pasta tem condições de vacinar um número maior de pessoas dessa população, caso seja necessário.

“Temos uma reserva técnica, temos uma disponibilidade da vacina para esse grupo. Até porque nós só podemos dar a primeira dose com a certeza de que daremos a segunda”, disse Aparecido.

Ainda de acordo com o secretário, os vacinados receberão uma cópia do comprovante de vacinação e outra ficará com a equipe. Eles serão orientados a retornarem no prazo no mesmo posto para que recebam a segunda dose da vacina.

Cerca de 26 equipes do Programa Consultório, distribuídas nas seis Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), são responsáveis pela campanha.

Nos próximos dias, a vacinação será feita das 7h às 19h, até que essa população, que já está cadastrada e tem vínculo com o Programa, seja completamente vacinada.

Ao todo, cerca de 500 profissionais atuarão na logística utilizando 50 carros para deslocamento.

Cronograma vacinação

Nesta sexta-feira (12) a prefeitura também amplia a vacinação dos idosos entre 85 e 89 anos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Na capital paulista, a imunização desse público começou nesta quinta (11) nos cinco postos drive-thru montados na cidade.

No estado, a vacinação desse público, prevista para iniciar na segunda (15), foi antecipada para esta sexta.

Ainda nesta sexta, o governo inicia a aplicação da segunda dose da vacina nos profissionais que trabalham na linha de frente na saúde, indígenas e quilombolas que começaram a ser vacinados em 17 de janeiro.

Os idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência a partir de 18 anos que vivem em instituições de longa permanência também serão imunizados com a segunda dose da vacina.

Já os 563 mil idosos de 80 a 84 anos vão receber a primeira dose a partir do dia 1º de março.

Fonte: G1