Mesmo com o cancelamento do ponto facultativo de Carnaval nos dias 15 e 16 de fevereiro, os bancos e a bolsa de valores, B3, não terão expedientes nesta segunda e terça-feira, que seriam da folia não fosse a pandemia da covid-19.

A medida foi tomada na maior parte dos estados como forma de evitar aglomerações. No mercado financeiro, as atividades serão retomadas na quarta-feira (17), a partir do meio dia, no casos dos bancos, e às 13h, na B3. As transações feitas por Pix e os pagamentos on-line estarão funcionando normalmente.

“As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 15 ou 16 de fevereiro poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (17). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.” informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em nota. “Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”.

A federação dos bancos indicou ainda que, nas agências que normalmente fecham às 15h, o horário de abertura será antecipado na Quarta-feira de Cinzas em uma hora, para garantir um tempo de atendimento de 3 horas ao público.

Shoppings

De acordo com nota da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop), a maioria dos shoppings irão funcionar das 10h às 22h, com exceção dos locais onde houver medidas restritivas de horário por conta da pandemia. Normalmente, as decisões são publicadas em decretos e amplamente divulgadas para a população.

O funcionamento vale para lojas e também para a praça de alimentação.

Comércio de rua

Sem o ponto facultativo, lojistas de rua podem abrir nos dias de Carnaval, contanto que obedeçam os decretos locais de funcionamento por conta da covid-19.

Saúde

Os serviços de saúde em postos, clínicas e laboratórios devem funcionar normalmente, inclusive os pontos de atendimento para vacinação contra a covid-19 no público alvo (profissionais de saúde e idosos).

No caso dos consultórios particulares, é importante verificar se estará em funcionamento.

Detran

Na maioria dos estados onde houve suspensão do ponto facultativo, os Detran terão expediente normal, com atendimento presencial ao público, a menos que haja decisão contrária da administração pública de cada município. Em São Paulo, assim como Detran, o Poupatempo também estará em funcionamento.

No Rio de Janeiro, onde foi mantido o ponto facultativo na segunda-feira de Carnaval e onde há feriado estadual na terça-feira, as atividades só serão retomadas na quarta-feira, 17.

Justiça

Vários tribunais mantiveram o feriado, sem expediente, para seus funcionaram. Outros, no entanto, irão funcionar normalmente na segunda e terça-feira, 15 e 16 de fevereiro.

A maioria dos Tribunais Regionais do Trabalho irão estar fechados. Os Tribunais de Justiça da Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Paraná terão expediente normal.

As cortes superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não terão expediente nos dias 15 e 16 de fevereiro.

No entanto, o presidente do STF Luiz Fux agendou sessão para a quarta-feira,17. Tradicionalmente, a corte não realiza sessões na semana de Carnaval.

Calendário de feriados da B3

A bolsa informou que não prevê mudanças no calendário de feriados divulgado no início deste ano, mesmo com os decretos do governo para conter o avanço da covid-19.

Até o momento, o calendário de feriados e pontos facultativos de 2021 segue dessa forma, segundo a B3:

Fevereiro

15 e 16 (segunda e terça-feira) – Carnaval

17 (quarta-feira) – Quarta de cinzas (até 13h)

Abril

02 (sexta-feira) – Paixão de Cristo

21 (quarta-feira) – Tiradentes

Junho

03 (quinta-feira) – Corpus Christi

Setembro

07 (terça-feira) – Dia da Independência do Brasil

Outubro

12 (terça-feira) – Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil)

Novembro

02 (terça-feira) – Finados

15 (segunda-feira) – Proclamação da República

Dezembro

24 (sexta-feira) – Véspera de Natal

25 (terça-feira) – Natal

31 (sexta-feira) – Véspera de ano novo

Em um comunicado de novembro, a B3 informou que, a partir de 2022, haverá pregão de negociação e liquidação nos feriados municipais e estaduais de São Paulo e um estadual. Com isso, deixam de fechar a bolsa os feriados de 25 de janeiro (aniversário de São Paulo), 9 de julho (Revolução Constitucionalista) 20 de novembro (Consciência Negra).

