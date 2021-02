A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos começou a reforma para reativar o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do município. O local, que recebia cursos de dança, música, artes marciais e idiomas, estava desativado e começou receber melhorias nesta sexta-feira, 12.

De acordo com a secretária de Cultura, Rosemeire Crossi, o objetivo é que o local esteja pronto para receber ações no mês de março.

“Esse espaço é um ótimo local para atender a população com cursos e atividades de música e arte, além de contar com uma biblioteca e um anfiteatro. Em março, queremos retomar as ações, mesmo que com um público reduzido e seguindo todas as regras de segurança contra a Covid”, disse a secretária.

A prefeita Priscila Gambale esteve no CEU e afirmou que o espaço será um grande atrativo para jovens e adultos. “Queremos melhorar este espaço para que crianças, jovens e adultos possam usufruir das atividades que serão implantadas aqui”, comentou a prefeita.

O local está recebendo limpeza, pintura, reparos elétricos e hidráulicos, além de organização do estacionamento e sinalização nas vias no entorno do prédio.

O CEU atende moradores dos bairros Cidade Kemel, Jardim Luiz Mauro, Vila Margarida e adjacências. O espaço está localizado na Rua Francisco Sperandio s/n.