A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos realizou 30 fiscalizações no último fim de semana com o objetivo de inibir práticas que podem incentivar o contágio pela Covid-19. Foram verificados estabelecimentos comerciais, além de locais denunciados pela população. Cabe destacar que o município está na fase amarela do Plano São Paulo, o que impõe algumas restrições ao funcionamento de comércios e outros serviços.

Dos locais visitados pela corporação, três foram multados e interditados, um notificado e interditado e um notificado. Em nenhum dos casos houve resistência ou confusão. As fiscalizações ocorreram em parceria com a Polícia Militar.

De acordo com a Guarda Municipal, o caso mais grave foi o de um bar localizado na Rua Godofredo Osório de Novaes. O local já havia sido interditado e o proprietário permanecia em atividade, sem licenciamento e descumprindo as medidas de prevenção. Por isso, o caso foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil para instauração de inquérito.

O comandante da Guarda, Cléverson Ramos, destacou que as ações estão sendo executadas em parceria com outros órgãos e departamentos. “A GCM, em parceria com a Polícia Militar, Vigilância Sanitária e departamento de Fiscalização de Posturas, está intensificando os patrulhamentos preventivos para fazer cumprir as legislações municipais quanto ao cumprimento da quarentena e outras medidas para combater a propagação do novo coronavírus”, disse Ramos.

A corporação também tem atendido denúncias que chegam por meio dos telefones 153, 4679-4334 ou 4677-3112.

𝙑𝙞𝙜𝙞𝙡â𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙎𝙖𝙣𝙞𝙩á𝙧𝙞𝙖

No fim da semana, a Vigilância Sanitária de Ferraz também realizou fiscalizações para garantir o combate contra a Covid-19. Foram 85 estabelecimentos verificados, sendo que deste, 12 foram notificados e fechados. Também houve uma autuação.