As lojas dos shoppings de Mogi das Cruzes e Suzano reúnem 24 oportunidades de emprego nesta terça-feira (16). Os candidatos devem acessar os estabelecimentos de acordo com as descrições ou procurar pessoalmente o Balcão de Informações.

As oportunidades são para as funções de vendedor, coordenador, operador de caixa, gerente, ajudante de cozinha, atendente, chapeiro, consultor de vendas, professor de ginástica e assistente administrativo PCD.

Oportunidades em Mogi das Cruzes

Vagas de emprego no shopping de Mogi das Cruzes

Profissão Loja Experiência Faixa etária Vagas Vendedora Capodarte Sim Maior de 22 anos 1 Auxiliar de caixa e vendas Rivoli Sim Maior de 18 anos 1 Vendedor Hering Sim Maior de 20 anos 1 Atendimento ao cliente/caixa Hering Sim Maior de 23 anos 1 Chapeiro Montana Grill Sim Maior de 18 anos 1 Vendedor/caixa Mobile Co. Indiferente Entre 18 – 23 anos 1 Vendedora Victor Hugo Sim Maior de 18 anos 1 Atendente (homem) Kopenhagen Sim Maior de 18 anos 1 Balconista SNC Sim Maior de 18 anos 1 Vendedora Fdek Sim Entre 18 – 25 anos 1

De acordo com o shopping, o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) está à disposição dos candidatos para informações, em frente à C&A.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001 e funciona das 10h às 20h. Para mais informações o telefone é 4798-8800.

Oportunidades em Suzano

Vagas de emprego no shopping de Suzano

Profissão Loja Experiência Faixa etária Vagas Vendedor Polo Wear Sim 20 – 27 anos 1 Gerente Polo Jack Sim – 1 Vendedor Polo Jack Sim 1 Vendedor Chilli Beans Sim 20 – 30 anos 1 Operador de caixa Pontal Sim 25 – 45 anos 1 Vendedor Pontal Sim 25 – 45 anos 1 Gerente VBeauty Sim 18 – 36 anos 1 Chapeiro/churrasqueiro O Campeiro Sim – 1 Gerente Touti Sim 25 – 45 anos 1 Assistente administrativo PCD Claro – 25 anos 1 Consultor de vendas Tim Sim – 1 Professor de ginástica Smart Fit Sim 25 – 35 anos 1 Vendedor Euphoria Modas Sim Maior de 18 anos 1 Vendedor Tribo do Surf Sim Maior de 18 anos 1

As vagas também estão disponíveis no site. O Suzano Shopping fica na Rua Sete de Setembro, 555 e funciona das 11h às 21h. Para mais informações o telefone é 2500-7940.

Fonte: G1