O Centro de Fisioterapia de Poá conta com uma nova especialidade, pioneira no Alto Tietê, a Ozonioterapia. A novidade, que visa o tratamento de dores crônicas, está à disposição dos munícipes desde a manhã desta segunda-feira (15/02). A Prefeita Marcia Bin foi conhecer o novo equipamento.

Segundo o coordenador de Fisioterapia, Cypriano Aphonsus Monaco, a especialidade é o resultado da mistura de dois gases, por meio de um aparelho gerador de ozônio. “Misturamos o ozônio medicinal com o O3 e fazemos a aplicação em pacientes com dores crônicas, artrose, hérnia de disco, lombalgia crônica, tendinite e bursite”, explicou o responsável pelo setor, ao apresentar a novidade para a prefeita Marcia Bin e para a secretária de Saúde, Claudia Cristina de Deus.

A Ozonioterapia tem como objetivo diminuir a dor e curar os processos inflamatórios crônicos e a aplicação é feita por meio de seringas e agulhas para tratamento de médio a longo prazo. “Poá é a primeira cidade da região a oferecer essa especialidade, assim como é a única que conta com o serviço de Urologia, que também está disponível no Centro de Fisioterapia. Em breve, voltaremos também com o Ambulatório de Feridas. Apesar das dificuldades estamos conseguindo manter os serviços já existentes e buscando proporcionar novas especialidades aos munícipes”, destacou Claudia.

“O trabalho que a equipe de Saúde está realizando, mesmo diante de tantas dificuldades financeiras que o município atravessa, é admirável. Faço questão de parabenizar, em nome da Claudia, todos os servidores que têm se dedicado a oferecer o melhor serviço à população”, enfatizou Marcia Bin.

UROLOGIA

A especialidade de Urologia já existia na rede municipal de saúde, mas foi readaptada, e ganhou uma sala apropriada, privativa e com banheiro exclusivo aos pacientes. “No antigo Centro de Fisioterapia, as salas eram separadas por divisórias, as portas não tinham trincos e sem a estrutura adequada, o que fazia com que os pacientes não se sentissem à vontade. Agora a comodidade e privacidade proporcionam um atendimento mais adequado ao cidadão”, afirmou a responsável pelo setor, Marcelli Izago.

SERVIÇOS

Além da Ozonioterapia, o Centro de Fisioterapia conta também com a odontologia para pacientes portadores de necessidades especiais (PNE). “Essa é mais uma novidade, assim podemos dar o tratamento adequado para esses munícipes, com o atendimento e respeito que eles merecem”, finalizou Claudia.

O Centro de Fisioterapia está localizado na rua Jair de Godoy, 270, na vila Açoreana, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. As especialidades oferecidas são:

Fonoaudiologia

Neuro Adulto

Neuro Infantil

Odontologia (NOVO) – para portadores de necessidades especiais

Ortopedia

Ozonioterapia (NOVO)

Psicologia

RPG

Respiratória

Reumatologia

Terapia ocupacional

Urologia