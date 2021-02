A Prefeitura de Suzano tomou conhecimento nos últimos dias de duas notícias falsas que estão circulando nas redes sociais. Uma sobre datas da campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) e outra acerca da concessão de um suposto “auxílio gás”. Por conta disso, é importante ressaltar que não se deve acreditar de imediato em informações vindas de fontes não confiáveis, de aplicativos de mensagem e perfis não oficiais nas redes sociais.

A mensagem que circula pelas plataformas virtuais sugere que em cada dia do mês de março será atendida uma faixa etária diferente dos idosos suzanenses, quando na verdade a campanha de imunização na cidade aguarda recebimento de novas doses por parte do governo do Estado de São Paulo de modo a continuar as aplicações, que serão destinadas a idosos com mais de 80 anos, sem data definida para outras faixas etárias ainda. Além disso, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social não implantou nenhum tipo de benefício destinado ao consumo de gás de cozinha.

Informações oficiais acerca de vacinação e outras medidas públicas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 podem ser obtidas por meio do site da administração municipal (https://www.suzano.sp.gov.br/web/) e das contas em redes sociais, como Facebook (https://pt-pt.facebook.com/prefsuzano) e Instagram (https://www.instagram.com/prefeituradesuzano/?hl=pt-br). A Prefeitura de Suzano não solicita dados bancários, números de telefone ou informações pessoais via WhatsApp ou outras ferramentas digitais.

Ao receber qualquer informação suspeita é preciso ter cautela. Confira se a notícia foi publicada em veículos de Imprensa confiáveis antes de repassá-la e a leia na íntegra, pois é comum que conteúdos de “fake news” utilizem títulos impactantes para atrair a atenção do leitor. Compartilhe com cautela, pois a desinformação pode confundir a população e prejudicar o trabalho dos profissionais do município.