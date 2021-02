Mensagens falsas em nome do Ministério da Saúde são enviadas com pedido de confirmação de agendamentos de vacinação

O Procon-SP solicitou a investigação de um golpe que oferece vacinas por meio de aplicativos de mensagem. Os golpistas usam o nome do Ministério da Saúde e disparam mensagens com um falso agendamento de vacinação.

No golpe, os suspeitos enviam “protocolos” e solicitam a confirmação do recebimento para o usuário do dispositivo. Após a confirmação do recebimento, são enviados softwares espiões responsáveis por copiar as senhas de acesso do usuário, possibilitando inúmeros crimes.

De acordo com o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, o cidadão deve ficar atento a esse tipo de mensagem e verificar junto às instituições oficiais. “Claramente trata-se de contato falso, de um representante de órgão público que sequer existe, solicitando cadastramento em campanha de vacinação fora dos padrões anunciados pelo Estado”, conclui.