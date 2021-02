Um enfermeiro foi preso suspeito de dopar e abusar de pacientes no Hospital Universitário da USP (Universidade de São Paulo), no Butantã, zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (16).

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 46 anos, foi preso saindo do trabalho. A suspeita é de que três mulheres tenham sido vítimas. De acordo com informações da Record TV, Uma delas afirmou ter sido medicada pelo técnico de enfermagem depois de passar por uma consulta no pronto socorro. Ela contou que ficou completamente sedada e que teria sido abusada pelo homem.

Ainda de acordo com a reportagem da Record TV, exames de sangue feitos na paciente apontaram que ela foi dopada com uma substância que não constava no prontuário.

Segundo a Polícia Civil, quando o suspeito soube que foi encontrado material genético nas roupas íntimas da vítima, ele teria confessado o crime. Em nota, o hospital informou que o caso foi registrado e está sendo apurado. O caso foi encaminhado à 3ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Fonte: R7