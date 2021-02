Um menino de 9 anos foi baleado no rosto na noite desta terça-feira (16), na região de Cidade Tiradentes, na Zona Leste da cidade de São Paulo.

Ele foi socorrido e está consciente no Hospital Ermelino Matarazzo. Segundo a polícia, os disparos foram feitos por um amigo do menino, de 12 anos. A arma tinha sido encontrada pelas crianças na casa de um vizinho. A bala acertou o rosto, atravessou a bochecha e chegou ao ouvido esquerdo da criança.

Ainda de acordo com a polícia, o menino que efetuou os disparos encontrou no armário da mãe a chave da casa do vizinho, que reside no andar de cima.

Os três meninos foram até a residência, encontraram uma escopeta e um revólver de calibre 38. O menino pegou a arma para brincar e disparou contra o amigo.

Ele vai responder pelo ato infracional de lesão corporal culposa e ficará sob responsabilidade da mãe. Nenhuma das armas encontradas tinha registro. A polícia vai abrir um inquérito para saber de quem são essas armas.

Daiane do Prado é vizinha da família e conta que Pedro explicou o que aconteceu.

“Ele disse que chegou na casa do amiguinho e o amiguinho falou: ‘Pedro, vem aqui para ver um negócio.’ Quando ele chegou lá, ele lembra que o menino pegou a arma, apontou para ele e atirou.”

“Eu não sei nem o que falar. Como você deixa uma criança, de 12 anos, ter uma arma de fogo, brincar com uma arma de fogo? Muito triste. Eu só quero que meu filho fique bom, só isso”, disse Ricardo Vieira Gomes, pai de Pedro.

