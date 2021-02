Solicitações ao governo do Estado têm apoio do deputado estadual André do Prado; projetos já estão sendo elaborados

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e do deputado estadual André do Prado, solicitou na tarde desta quinta-feira (18/02) ao diretor regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), engenheiro Mauro Flávio Cardoso, a recuperação asfáltica nas estradas vicinais da cidade.

O pleito busca a recuperação funcional de toda a estrada dos Fernandes, o que representa 12,8 quilômetros e um investimento previsto de R$ 12,6 milhões, bem como a extensão da estrada de Santa Mônica, sendo um pouco mais de 1,6 quilômetro. No caso da primeira vicinal, o projeto já está pronto e segue para análise executiva. Já a segunda contará com vistoria técnica na próxima semana da autarquia junto à prefeitura, com o objetivo de elaborar o projeto e posterior manutenção.

“São duas importantes vias da cidade e que precisam receber melhorias. Nosso pedido é que haja a manutenção asfáltica completa, uma vez que ambas contam com grande circulação de pessoas, com tráfego intenso. Superadas as etapas, esperamos que o DER comece a promover os serviços nas localidades”, disse Ashiuchi.

Além das duas vias, as autoridades pediram atenção para manutenção das estradas do Pau-a-Pique, Fazenda Viaduto, Furuyama, das Neves, do Caulim, do Samuel e Portão do Honda. “No caso da Furuyama, o projeto executivo está sendo revisado pelo DER enquanto que na do Caulim e na do Portão do Honda, a prefeitura está elaborando os novos documentos. Todas já estão em análise e os pedidos foram entregues pessoalmente ao governo do Estado. Esperamos tão logo um retorno positivo”, detalhou Oliveira.

Segundo o deputado estadual, entre fevereiro e março, uma lista de novas vicinais contempladas será apresentada, inclusive com as demandas de Suzano. “O encontro serviu para apresentarmos todas as necessidades de manutenção. Agora aguardamos o anúncio de quais estradas começarão a receber as obras e a ordem cronológica”, informou André do Prado.

De acordo com o diretor regional do DER, todas as demandas foram acolhidas e seguirão para análise, mas, de antemão, ele adiantou que o departamento está com um grande planejamento para realização das obras. “Vamos analisar pedido a pedido, vistoriar os locais e também acolher os projetos técnicos da prefeitura. Esperamos poder atender o maior número de vicinais”, finalizou Cardoso.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano