Além do novo acervo, Secretaria de Cultura já se prepara para oferecer atividades diversas em um novo espaço no Teatro Municipal

A Secretaria de Cultura de Poá conseguiu nesta semana, a aquisição de mais de 200 livros para serem destinados à Biblioteca Municipal. Ao todo, se somados, o valor do material doado pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (Siseb), é de aproximadamente R$ 10 mil. O acervo foi apresentado à prefeita Marcia Bin na manhã desta quarta-feira (17/02).

O chefe da pasta, Ariel Borges, acompanhado pela bibliotecária Sandra Regina dos Santos, realizou a apresentação dos livros à prefeita Marcia Bin, no Teatro Municipal “Turíbio Ruiz”, futuro endereço da Biblioteca Municipal. Atualmente, a biblioteca está localizada no Centro Cultural Casa da Estação, região central da cidade.

“Esse pedido pode ser renovado a cada seis meses. Queremos dar vida e conteúdo a nossa biblioteca, renovando o nosso acervo com títulos mais atualizados e modernos como, por exemplo, os livros do Harry Potter. Há muitos anos que a Secretaria de Cultura não faz a aquisição de livros para o acervo municipal”, destacou Ariel. A biblioteca poaense conta atualmente com mais de cinco mil livros em seu acervo, além da doação da Siseb, composta por 218 livros, nove CD’s e dois DVD’s.

Segundo a secretaria, existe um planejamento específico para a biblioteca, após a mudança de endereço e, principalmente, para quando houver a liberação para reabri-la para visitação, uma vez que está fechada desde março de 2020, por conta da pandemia da Covid-19. “Quando ocorrer a reabertura, queremos realizar atividades no espaço como, por exemplo, a ‘Hora do Conto’, ‘Tarde de autógrafos’, ‘Saraus’, bem como a ‘Tarde de Jogos’, ou seja, vamos transformar o espaço em um local mais atrativo para os cidadãos”, destacou Sandra.

“Fico feliz em ver que a biblioteca voltará a ter a importância que merece em nossa cidade. Sei que muitos títulos estão disponíveis para leitura na internet, mas não é a mesma sensação de ter um livro em mãos, pessoalmente, prefiro ler a versão impressa a ler a versão digital. Educação e Cultura caminham juntas e são de extrema importância para o desenvolvimento das nossas crianças”, afirmou a prefeita.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá