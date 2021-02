Os feirantes de Ferraz de Vasconcelos devem renovar seus alvarás para 2021 até o dia 31 de março. A permissão pode ser atualizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que encaminhará o pedido ao Protocolo da Prefeitura. É fundamental renovar o documento para que a atividade seja exercida de acordo com o que é pedido pela legislação municipal.

No ato de atualização do cadastro, que é realizado anualmente, o feirante deve estar munido da cópia dos documentos pessoais próprios e dos documentos da pessoa que pode responder pela barraca na feira na ausência do dono (preposto). Para esta ação, são esperados 190 feirantes.

O coordenador executivo de Desenvolvimento Econômico de Ferraz, Rodolfo Vieira, ressaltou a importância de os feirantes não perderem o prazo de renovação. “Além desta atualização ser essencial para que o feirante trabalhe tranquilamente durante o ano, o cadastro nos proporciona uma base de dados real, que ainda possibilita melhorarmos os serviços direcionados a estes trabalhadores”, frisou Vieira.

Cabe destacar que a atualização vale para todos os feirantes, sejam das feiras-livres diurnas ou noturnas, e que já possuem alvarás.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está situada à Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanopolis. A atualização pode ser feita no local das 8 às 16 horas.