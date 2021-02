Por Junior dos Anjos

Na última terça-feira, 16 fevereiro, o programa Bom Dia Cenário, conduzido pelos apresentadores Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos, recebeu a primeira-dama da cidade de Suzano, Larissa Antoniassi dos Santos Ashiuchi. Ela é natural de São Paulo, capital, de uma família de dois irmãos, filha de pais empresários do ramo do Alumínio.

Larissa Ashiuchi é técnica em Eletrônica, graduada em Sistema da Informação e, com MBA em Gestão Empresarial.

Casa com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, há mais de 16 anos, Larissa é atualmente a primeira-dama do município.

A entrevistada agradeceu pelo convite do Grupo Cenário de Comunicação, para a sua participação no telejornal matinal e, colocou-se à disposição sempre que necessário de transmitir as suas ações em prol da informação.

Larissa que foi nomeada em 2017 presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Sociais (Saspe), foi uma das idealizadoras do Centro de Convivência da Melhor Idade, o Maria Picoletti, no qual atende cerca de mil idosos mensalmente. Ela também idealizou o Pré-Vestibular Municipal, espaço dedicado aos alunos que almejam ingressar no ensino superior. A primeira-dama coordena a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Desta forma, ela criou um polo educacional com a unificação dos equipamentos.

Na entrevista, Larissa Ashiuchi destacou alguns feitos em prol do povo suzanense, tais como: atividades das Promotorias Legais Populares, promoção de debates e projetos voltados ao empoderamento feminino, coordenação do setor de Praças, Parques e Jardins, gerência do Viveiro municipal (Tomoe Uemura) e do PlayPet, dentre outros.

Larissa Ashiuchi revelou algumas ações a frente destas ações, como a arrecadação de 18 mil toneladas de alimentos, o projeto de doação de mudas de árvores, a formatação do cursinho Pré-Vestibular Municipal para aula online, que encontra-se em andamento, atividades online para os idosos do Centro de Convivência da Melhor Idade, cursos online e noturno, para a população, bem como, oficinas práticas, garantindo assim a qualificação profissional para aqueles que querem ingressar no mercado de trabalho.

Em 2020, Larissa Ashiuchi assumiu a presidência Municipal do Partido Liberal (PL), partido que conquistou o maior número de cadeiras da história da Câmara Municipal de Vereadores de Suzano; foram eleitos sete parlamentares para a gestão 2021-2024.

Por fim, Larissa revelou a feliz notícia que, pela terceira vez, assume a coordenadoria do Conselho dos Fundos Sociais do Alto Tietê, uma integração das dozes cidades que compõem o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê – CONDEMAT.

Assista o programa na íntegra: https://www.facebook.com/tvcenariooficial/videos/330873801643624