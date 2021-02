A bola voltou a correr solta no futebol amador em Ferraz de Vasconcelos, nos vários campos públicos de várzea espalhados pela cidade, desde o domingo, dia 07 de fevereiro. Aparentemente tudo perfeito, bem organizado.

Ocorre que estamos vivendo ainda no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), que insiste em continuar ceifando vidas de milhares de brasileiros. Agora, uma nova cepa da doença também já foi diagnosticada em diversas mutações desse vírus fatal. Há casos confirmados nos estados do Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, e outros.

Desde o segundo semestre de 2020, tanto no Brasil como em vários países, a bola também voltou aos gramados nos jogos de times profissionais, com estrutura para testagem de jogadores antes das partidas e seguindo os protocolos sanitários da OMS (Organização Mundial da Saúde). Ao primeiro sinal de Covid detectado, os atletas acabam impedidos de participar dos campeonatos, até que novo diagnóstico individual comprove a ausência do vírus. E mais: na maioria dos estádios, em dias de futebol, a torcida não pode assistir presencialmente às partidas.

Em Ferraz e nos demais municípios do Alto Tietê, nos campos de várzea não há estrutura nem dinheiro para testes antecipados. Pode ocorrer que um ou outro jogador faça o teste por conta própria. Em dias de jogos, nos finais de semana, é certo que no mínimo 150 pessoas estarão aglomeradas em cada evento esportivo, se contarmos os atletas (22), mais os reservas, a comissão técnica, a arbitragem, e alguns corajosos torcedores. Aí é que mora o perigo!

Enquanto isso, em seu gabinete, entre uma Live e outra, além do Facebook, Instagram, a nova prefeita se esforça em determinar que o comércio e os demais estabelecimentos respeitem as regras determinadas na fase amarela do Plano São Paulo de combate à Covid. Segundo o site da Prefeitura, no fim de semana (dias 13 e 14 de fevereiro), a Guarda Civil Municipal realizou 30 fiscalizações e distribuiu multas, interdições e notificações para locais que descumpriam as medidas para evitar a disseminação do vírus.

Como já disse nesta coluna, no artigo da semana anterior, fica claro que há uma dicotomia nos atos da prefeita. Endurece com os comerciantes, mas faz vista grossa desde o início de sua administração sobre os riscos de contaminação na realização de eventos que de fato são públicos, ou seja, da própria Prefeitura.

As atividades esportivas estariam perfeitas diante de todo o tempo em que se privou os atletas de jogarem devido à pandemia do coronavírus, iniciada em meados de março do ano passado. Mas, infelizmente, não é o momento propício para tais práticas.

A administração municipal sabe que mesmo tendo início a vacinação de idosos e profissionais da Saúde contra a Covid em Ferraz, com todo o marketing divulgado, não há vacinas para todos, e ainda estamos longe de garantir a baixa circulação do vírus, a diminuição das internações hospitalares e a imunização de rebanho que tanto se fala. Exemplo disso foi o comunicado “Ponto Facultativo de Carnaval Cancelado”, publicado no dia 12 de fevereiro na página do Facebook da prefeita, em que ela escreve: “Atenção: os pontos facultativos de Carnaval foram cancelados em Ferraz por meio do decreto 6.335/21. O objetivo é evitar aglomerações geradas por eventos e festas para diminuir o contágio pela Covid-19 na cidade”.

Eu fico então com algumas dúvidas, caros leitores: Será que vidas importam na atual administração? Por que pode aglomerar nos grandiosos eventos, no transporte público, e não pode aglomerar no Carnaval?

Estamos de olho!

Augusto do Jornal, diretor nacional de Finanças da CGTB e 2º suplente de vereador pelo PSB em Ferraz