Por Junior dos Anjos

O empresário Ferrazense Ricardo Melão participou de uma entrevista no programa Bom Dia Cenário, na última segunda-feira, 15 do corrente, no qual destacou a política de Ferraz de Vasconcelos.

Melão falou sobre as articulações dos grupos políticos da cidade, cintando alguns nomes que, ao seu ver, são fortes no trabalho de construir campanhas.

O entrevistado falou sobre o processo de construção da candidatura de Rodrigo Gambale. Segundo Ricardo Melão, foi ele que um ano antes das eleições viu potencial político em Rodrigo e, teria aconselhado o mesmo a sair candidato a deputado estadual, no qual se concretizou em 2018, sendo eleito o primeiro deputado estadual de Ferraz de Vasconcelos.

Ricardo Melão também falou sobre o pleito de 2020, que elegeu Priscila Gambale como a primeira mulher a assumir a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Ele destacou alguns nomes que foram importante para o êxito da campanha e falou sobre as suas perspectivas para a atual gestão.

O entrevistado também falou sobre o candidato derrotado nas eleições de 2020, Dr. Rafu Jr, mostrando na sua visão os erros da campanha ao majoritário do candidato do PL e trazendo uma notícias inédita para o povo Ferrazense: “Dr. Rafú Jr não será candidato em 2024”.

O entrevistado falou sobre sua vida e aspirações políticas, bem como, do futuro político da cidade de Ferraz de Vasconcelos para os próximos anos.

Assista o programa: https://www.facebook.com/1660900050796782/videos/425294992012417