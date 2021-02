Como motoristas imprudentes costumam circular em alta velocidade no trecho, o vereador Alexandro Santos Alves Silva (PSC), o Teteco (foto) resolveu solicitar ao departamento competente da municipalidade a colocação de uma lombada em frente ao número 04 da Rua A, no Jardim Maria Cecília. Segundo ele, a instalação do redutor de velocidade é uma reivindicação dos próprios moradores.

Além disso, o vereador vai propor a pintura da travessia de pedestres na Rua Antônio Colombo, defronte ao número 40, no mesmo bairro. A medida objetiva também evitar acidentes de trânsito, no local. O mesmo tipo de iniciativa ele quer para a altura do número 110, da Rua Antônio Massa, no Maria Cecília e em frente aos números 1.038 e 1.063 da Rua Nove de Julho, no bairro do mesmo nome.

Ainda para contribuir com o sistema viário na cidade, Teteco vai sugerir também a colocação de duas lombadas em frente aos números 32 e 120 da Rua Brígida Molinari Gouvêa, no Jardim do Papai. De acordo com ele, a falta desses dois redutores de velocidade coloca em risco a integridade física de transeuntes em geral, já que a maioria dos condutores não respeita o limite de tráfego naquele trecho da citada via pública.

Finalmente, Teteco solicita ainda a desobstrução de uma boca de lobo na Rua Antônio Vitorino da Costa, 74, no Jardim Yone, assim como, o trabalho de limpeza do córrego que margeia as Ruas Maria Margarida da Silva Branco e Luiz Pereira da Silva, no Jardim das Flores. Essa último serviço visa coibir enchentes no bairro. Todas as indicações do vereador podem ser lidas na segunda-feira, dia 15, a partir das 9h.