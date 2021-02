A Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos vai realizar audiência pública virtual para avaliar o cumprimento das metas fiscais locais referentes ao terceiro quadrimestre do ano passado. A prestação de contas pela Prefeitura da cidade à distância devido a pandemia ocorre na próxima quarta-feira, dia 24, às 9h, na Avenida D. Pedro II, 234, no centro.

O presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade (CPOFC) do Legislativo, vereador Osni Angelo Pasquaralli (PDT), o Ní, informa que a referida audiência poderá ser assistida on-line, ou seja, ao vivo por meio do link no site oficial da Casa. Além disso, o internauta pode acompanhar pelo youtube.

O vereador destaca ainda que a população e demais interessados poderão fazer perguntas sobre a prestação de contas apresentada a serem formuladas por intermédio de comentários (chat) durante a transmissão ao vivo. O cidadão também tem a chance de questionar os dados disponibilizados, isto é, não esclarecidos via e-SIC da Prefeitura.

No fundo, a promoção da referida audiência pública é uma exigência legal contida na lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, popularmente, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Na ocasião, o balanço deverá ser apresentado pela secretária municipal da Fazenda, Cristina Duarte Silva.

Saúde

Já às 10h30, será a vez da Comissão Permanente da Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo (CPSECLT) verificar a aplicação de recursos na Saúde no terceiro quadrimestre de 2020. O conteúdo ficará por conta da secretária interina da pasta, Kelly Hungria Cordeiro. O presidente do colegiado, Alexandro Santos Alves Silva (PSC), o Teteco comanda os trabalhos. A audiência virtual também será on-line.