A prefeita de Poá, Marcia Bin, se reuniu nesta quinta-feira (18/02) com o delegado da Seccional de Mogi das Cruzes, Jair Barbosa Ortiz, para discutir a implantação da Delegacia de Defesa da Mulher e Diversidade Sexual no município. O encontro marca o início das tratativas da administração municipal, que pretende firmar parceria com o Governo do Estado pela instalação do departamento.

O encontro realizado no Paço Municipal foi solicitado pelo delegado mogiano, que tem interesse que Poá receba uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). “A prefeita também tem esse objetivo e, assim que soube disso, solicitei essa reunião para unirmos forças por essa conquista”, afirmou Jair Barbosa.

Além da Delegacia de Defesa da Mulher, a prefeitura também pretende implantar a Delegacia de Diversidade Sexual que visa coibir crimes relacionados a questões ideológicas ou homofóbicas. “Essa reunião foi importante, pois obtivemos informações que serão de grande valor quando nos reunirmos com o Governo do Estado. É um serviço necessário para a nossa cidade e vamos nos empenhar para obter essa conquista”, enfatizou a prefeita.

De acordo com o responsável pela Seccional de Mogi das Cruzes, o governador João Doria é um grande incentivador da instalação de DDM’s nos municípios. “Tenho certeza de que o governo estadual receberá a solicitação poaense com muito agrado e acredito que Poá pode sim ter uma Delegacia voltada para esses segmentos”, finalizou.

Além da prefeita e do delegado mogiano, também participaram da reunião o vice-prefeito Geraldo Oliveira; o secretário de Governo, Marcio Borzani; o delegado de Poá, Eliardo Amoroso; e a escrivã chefe da Seccional de Mogi das Cruzes, Roselaine da Silva.