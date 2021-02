Um protesto em favor da retomada do auxílio emergencial bloqueou parte da Rodovia Regis Bittencourt, na altura da região de Itapecerica da Serra, no sentido da capital paulista, na manhã desta sexta-feira (19).

Manifestantes escreveram na pista “Auxílio emergencial já” e atearam fogo em pneus para fechar a via.

Agentes de trânsito chegaram ao local e orientavam os motoristas a seguir pela pista local. Por conta do bloqueio, o trânsito é intenso.

Fim do auxílio

O fim do Auxílio Emergencial já levou 2 milhões de brasileiros para a pobreza apenas em janeiro. Ao todo, 13% da população do país, ou 26 milhões de pessoas, está sobrevivendo com uma renda per capita de apenas R$ 250 por mês.

A discussão sobre uma possível retomada do auxílio emergencial em 2021 ganhou fôlego nas últimas semanas após o governo federal admitir a possibilidade de recriação do benefício, depois de meses de negação. Entretanto, ainda não há uma proposta definida.

