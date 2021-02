Como forma de ampliar o diagnóstico da Covid-19 no município e aprimorar o monitoramento da curva de transmissão, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando a testagem em alguns locais na cidade.

Na segunda-feira (15), 56 funcionários do Poupatempo de Itaquá, na região central, fizeram o exame. Na próxima segunda (22) e terça (23) será a vez dos 49 internos da Fundação Casa, localizada no Jardim América.

“Vamos testar para ver quem contraiu ou não o vírus e ter um comparativo junto com a vacinação para saber qual é o índice de infecção das pessoas já contaminadas junto com as imunizadas”, explicou o secretário de Saúde Edson Rodrigues.

A previsão é de que, posteriormente, profissionais da segurança urbana (GCMs) e da educação também façam o teste rápido de diagnóstico. “Testar a população é essencial para se ter um controle do vírus em