A Polícia Militar localizou um corpo próximo à Estrada do Furuyama, em Suzano, no início da tarde deste domingo (21).

Segundo informações da PM, o corpo já se encontrava em avançado estado de decomposição e estava com os membros superiores e inferiores separados do tronco. A vítima aparenta ser homem.

A polícia informou que chegou ao local após uma denúncia anônima recebida pelo 190. O corpo estava em uma região de mata, o que, no início, dificultou sua localização.

De acordo com as informações iniciais da polícia, a vítima pode ter sido morta em um caso de tribunal do crime, há cerca de 20 dias.

No fim da tarde deste domingo, policiais ainda estavam no local aguardando a chegada da funerária. O caso ainda não havia sido registrado na delegacia de Suzano.

Fonte: G1