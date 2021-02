A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está reestruturando a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Direitos Humanos e Cidadania, e como parte deste trabalho, a pasta criou recentemente o grupo de trabalho “Direitos Humanos e Cidadania”. O objetivo é desenvolver políticas públicas que protejam os munícipes e garantam direitos neste sentido.

Entre as atribuições do coletivo, está realizar pesquisas, estudos e debates sobre as violações de direitos humanos e cidadania, com foco em contribuir para a elaboração de políticas públicas com atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além disso, o grupo também atuará no sentido de mapear e se aproximar de conselhos municipais já existentes na cidade. Esta atividade específica possibilitará o estreitamento de laços entre poder Executivo e sociedade. Nesta mesma linha, o coletivo também elaborará o planejamento anual de suas ações.

O supervisor dos trabalhos do grupo, o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Bruno Daniel da Silva de Oliveira, falou da importância do coletivo para a cidade. “Nosso objetivo é a promoção da defesa dos direitos humanos e cidadania na nossa cidade. Isso traz mais dignidade à pessoa humana e à sociedade como um todo. Um trabalho neste sentido é essencial para uma vida mais justa para todos’, afirmou Oliveira.

Reunião em Guarulhos

Representantes da Secretaria de Assuntos Jurídicos ferrazense foram até o município de Guarulhos para uma troca de experiências e ainda para lapidar o grupo de trabalho “Direitos Humanos e Cidadania”. Guarulhos, que também faz parte da região do Alto Tietê assim como Ferraz, já possui ações no sentido de promover direitos humanos e cidadania.

Na oportunidade, estiveram presentes o secretário adjunto de Direitos Humanos de Guarulhos, Martinho Risso, o subsecretário de Acessibilidade e Inclusão, Gilberto Penido, a Chefe de Divisão, Lígia De Lócco, e o subsecretário de Igualdade Racial, Anderson Guimarães.

No encontro, houve a explicação sobre a estrutura da Secretaria de Guarulhos, bem como sobre as subsecretarias de Mulheres, Igualdade Racial, Idosos e Diversidade.

“Obtivemos as informações necessárias para desenvolver um trabalho de excelência em Ferraz, dada as proporções e necessidades do nosso município”, disse Raissa Melo Soares Meaia, assessora de políticas governamentais de Direitos Humanos e Cidadania de Ferraz.