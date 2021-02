O setor de Bem-Estar Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está firmando parcerias com Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores de animais para divulgação de animais para adoção responsável pelas redes sociais da prefeitura. A ação integra a campanha “Baby, me leva”, criada pela pasta com o PlayPet da cidade, que já encontrou um lar para nove cães.

A ação será feita com entidades e protetores do município. Os responsáveis podem entrar em contato com o setor pelo número de telefone (11) 4745-2089, por meio do qual será realizado um cadastro para entender as demandas de cada local, a quantidade de animais e quais as espécies. Após isso e a convocação de cada instituição, todas as fotografias para divulgação serão feitas pela prefeitura e o processo de adoção ocorrerá diretamente com as ONGs.

Para o secretário da pasta, André Chiang, a campanha “Baby, me leva” teve um resultado muito positivo e abrir essas parcerias com novas entidades irá potencializar o alcance de pessoas que serão impactadas com as histórias desses animais. “Sabemos que com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), muitas pessoas têm usado cada vez mais as redes sociais como ferramenta diária. Trazer entidades e protetores para o perfil da prefeitura, que tem um grande alcance, é aumentar as chances desses animais serem adotados”, destacou.

Desde a sua criação, em janeiro deste ano, a campanha virtual “Baby, me leva!”, de adoção responsável, já encontrou um lar para nove cães resgatados pelo setor de Bem-Estar Animal. Mesmo com a parceria com as ONGs, todos os pets resgatados na cidade, pela prefeitura, continuarão a fazer parte da iniciativa e ficarão sob os cuidados da Secretaria de Meio-Ambiente em parceria com o PlayPet.