A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Transportes, pretende transformar a qualidade da mobilidade no município já nos próximos dias. Há pelo menos sete operações previstas para acontecerem até abril que devem garantir, entre outras coisas, a fluidez do trânsito, o cumprimento dos horários da frota de ônibus e, claro, a satisfação de quem usa os transportes coletivo, individual e de carga.

O governo municipal vai revitalizar a sinalização dos principais pontos de fluxo viário da cidade. Além disso, a partir da próxima segunda-feira (22), a região central passará por alterações, de caráter experimental, para que a equipe técnica analise formas de melhorar o trânsito.

“Sabemos das necessidades da população e por isso estamos trabalhando com muita vontade e foco para melhorar a mobilidade e as condições do transporte público”, ressaltou o prefeito Eduardo Boigues.

Aqueles que usam os ônibus municipais terão novidades ainda maiores: a prefeitura vai lançar um aplicativo do transporte coletivo para que os usuários tenham acesso online a localização exata dos veículos de sua linha e horários de chegada.

“Para complementar esse serviço, vamos instalar painéis de LED nos pontos com o horário de chegada dos ônibus de cada linha, o que vai dar ainda mais transparência às informações. A cidade também vai ganhar mais 20 abrigos de ônibus e os pontos de integração serão revitalizados”, reforçou o secretário de Transportes, Rogério Tarento.

Segundo o secretário, um Centro de Controle Operacional (CCO) vai monitorar a frota de ônibus em tempo real. Os veículos terão GPS para garantir que haja cumprimento de horário e, no caso de atraso, serão aplicadas as penalidades previstas em contrato.

O secretário de Governo, Marcello Barbosa, disse que esse monitoramento também poderá ser feito pelos usuários que vão ter à disposição um Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para tirar dúvidas e fazer reclamações sobre o transporte coletivo. “Esse respaldo dos munícipes vai ajudar a prefeitura a garantir que o serviço prestado pela empresa contratada seja eficiente”, disse Barbosa.

A cidade já começou a ganhar uma cara nova com a reforma dos pontos de ônibus e reforço na sinalização viária, que já está acontecendo, e graças à parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos que entrou forte com a operação tapa-buraco, recuperação asfáltica e recapeamento de vias, o que diminui a ocorrência de acidentes e melhora a circulação do trânsito.

“Nossas equipes já estão por toda a cidade para garantir mais tranquilidade e segurança para quem usa o transporte público. A gente sabe que a mobilidade em Itaquá precisa melhorar muito e estamos trabalhando duro para isso”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.