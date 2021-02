A campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) está suspensa no município de Poá, em virtude da falta de doses do imunizante. A cidade havia recebido um total de 5.635 doses, sendo que 4.919 foram aplicadas até esta sexta-feira (19/02) e o restante estão reservadas para a aplicação do reforço.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município recebeu quatro lotes com a vacina, quantidade insuficiente para atender a demanda do município. “Tivemos que suspender a campanha, mas se compararmos a nossa situação com outras cidades, até que estávamos em uma situação privilegiada, já que muitas estão com a vacinação suspensa há uma semana”, afirmou a responsável pela pasta, Claudia Cristina de Deus.

Durante toda a semana, o Departamento de Vigilância em Saúde vacinou os idosos com idade a partir de 80 anos com a 1ª dose e, simultaneamente, os profissionais da rede municipal de saúde com a 2ª dose. “Até o momento não temos previsão para o recebimento de novos lotes, vamos dar sequência a aplicação do reforço da vacina nos profissionais da saúde, na expectativa para que sejam enviadas novas doses o mais rápido possível”, afirmou o diretor do setor, Leonardo Barbosa Garcia.

O município de Poá chegou, nesta sexta-feira (19/02), a 4.919 vacinados, sendo 4.142 com a 1ª dose e 777 com a 2ª dose. A aplicação da 2ª dose da vacina nos profissionais de saúde da rede privada será realizada no Reino da Garotada, rua São Francisco, nº 168, no bairro Biritiba, das 9 às 15 horas. Para a imunização, os profissionais devem comparecer a este mesmo local da campanha munidos de documento com foto, CPF e carteirinha de vacinação da Covid-19, onde consta a data de aplicação do reforço da vacina.