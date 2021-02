Profissionais de saúde que atuam em Mogi das Cruzes com 25 anos ou mais podem tomar a vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (22/02) nos Postos de Saúde Alto Ipiranga ou Vila Natal. A liberação é resultado de um novo balanço diário da imunização na cidade.

Como já ocorreu nos últimos dias, a ampliação da faixa etária para trabalhadores da saúde tem sido possível porque a Prefeitura está conseguindo administrar o estoque recebido do Governo do Estado e que é específico para esse grupo, já que município ainda não recebeu doses suplementares. Até quinta-feira (18/2), Mogi das Cruzes já havia aplicado 14.475 vacinas em profissionais de saúde, sendo que 1.698 que atuam na linha de frente já receberam a segunda dose.

Para receber a dose, o trabalhador deve apresentar um comprovante de atuação presencial em estabelecimento de saúde humana, como clínicas, ambulatórios e laboratórios, com endereço na cidade. Outros documentos necessários são RG e CPF.

Os profissionais também podem fazer o pré-cadastro no site “Vacina Já”, do Governo do Estado, para antecipar o registro dos dados. O preenchimento não é obrigatório, mas contribui para agilizar a campanha em todo o Estado de São Paulo.

Idosos

O atendimento continua para idosos com 85 anos ou mais, que podem receber a dose em qualquer unidade de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, enquanto houver estoque. Até o final da tarde de quinta-feira (18/2), o município havia aplicado 3.408 doses em pessoas com 85 anos ou mais.

Outros grupos e faixas etárias serão divulgados conforme a chegada de novos lotes da vacina na cidade. Não há, no entanto, datas ou prazos porque isso depende da produção e envio de doses para o município.



Serviço

Trabalhadores da Saúde

Segunda-feira (22/2): 25 anos ou mais

– UBS Vila Natal: rua Coronel Cardoso Siqueira, 2.650

– UBS Alto Ipiranga: rua Capitão Joaquim de Melo Freire, 700



Idosos

Idosos com 85 anos ou mais

Segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30

– Todas as unidades de saúde