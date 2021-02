Um avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca chegou ao Brasil no início da manhã desta terça-feira (23). A aeronave posou no Aeroporto de Guarulhos e, após passar por trâmites alfandegários, seguirá para o Rio de Janeiro, onde as doses serão entregues à Fiocruz.

Na Fiocruz, as vacinas vão passar por conferência de temperatura e integridade da carga, receberão etiquetas com informações em português e terão amostras encaminhadas para análise de protocolo e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde.

O processo acontecerá ao longo do dia e a previsão é de que as doses estejam prontas ainda na madrugada desta quarta-feira (24) para serem incorporadas ao Plano Nacional de Imunização.

O Instituto Butantan, em São Paulo, também comunicou que vai entregar outros 2,7 milhões de doses da CoronaVac esta semana. O RJ deve receber cerca de 9% do total, cerca de 423 mil doses.

No sábado, há a previsão de entrega de mais dois lotes do IFA (ingrediente farmacêutico ativo). Com isso, a expectativa é que a Fiocruz produza mais 2 milhões de doses.

Nesta segunda-feira (22), a Secretaria de Estado de Saúde distribuiu 173.500 vacinas para 88 municípios. Elas estavam em estoque, reservadas para a segunda dose dos imunizantes.

O governo também entregou um lote pequeno, de 20 mil vacinas, de uma reserva técnica para a aplicação da primeira dose.

Vacinação suspensa

Várias capitais suspenderam ou restringiram a vacinação por falta de doses. Entre elas estão o Rio, Salvador, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, Macapá e São Luís.

No estado do Rio, a vacinação da primeira dose também foi suspensa, na semana passada, em Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, Duque de Caxias e Guapimirim.

Ainda estão aplicando as primeiras doses outros sete municípios da Baixada Fluminense: Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Japeri, Mesquita, Magé e Queimados.

Em Nova Iguaçu, inclusive, teve fila na segunda-feira para quem queria se vacinar. Mas também teve solidariedade. Um casal de idosos ganhou uma carona para ser imunizado.

Vacinados no RJ

Até a tarde desta segunda-feira, 427.482 pessoas tinham tomado a primeira dose em todo o Estado do Rio. Isso corresponde a 3% da população com mais de 18 anos que deve ser vacinada. E outras 80.876 pessoas garantiram as duas doses.

No Município do Rio, a situação é a mesma: 270.862 pessoas vacinadas, sendo que 51.820 tomaram as duas doses.

O secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, disse que todas as pessoas que já tomaram a primeira dose têm vacina garantida para a segunda aplicação. Em relação aos novos lotes que estão chegando, Soranz afirmou que não sabe se será necessário reservar a segunda dose.

Segundo ele, a secretaria espera a recomendação do Ministério da Saúde.

Fonte: G1