A equipe da Brigada da Pandemia na Educação vistoriou nos últimos 20 dias 153 escolas e creches da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes. O trabalho, realizado por 26 profissionais de diferentes departamentos da Secretaria de Educação, segue a todo o vapor com um check list rigoroso da aplicação do protocolo sanitário nas escolas. As vistorias tiveram início pelas unidades localizadas em área de maior vulnerabilidade social e deverão ser atendidas as 212 unidades da rede municipal até o final deste mês.

O grupo tem orientado as equipes gestoras quanto ao cumprimento dos pontos estabelecidos pelo protocolo sanitário. “Este trabalho de vistoria é importante para avaliarmos a adequação das escolas para um possível retorno presencial. As equipes são comprometidas e têm se desdobrado pra orientar nossas equipes gestoras”, disse a secretária de Educação, Rose Tonete. O ano letivo teve início no dia 8 de fevereiro de forma remota.

Divididos em duplas, os profissionais seguem um checklist, construído coletivamente pelos membros da Brigada, que avalia desde o portão de acesso dos alunos, pátio, refeitório, salas de aula, sala de professores, biblioteca, bebedouro, corredores, banheiros, elevadores, quadra e também a averiguação de um espaço dedicado para casos suspeitos. As escolas particulares que atendem exclusivamente educação infantil foram vistoriadas no início deste mês.

“Estamos conhecendo as escolas do município e a realidade de cada unidade e, com isso, adequando as escolas de acordo com o check list, considerando sempre as necessidades e possibilidades de cada escola”, observou Fernanda Tiemi Takumi, auxiliar de Apoio Administrativo, que faz dupla com Edilene Martins Gomes, auxiliar de desenvolvimento da Educação, ambas do DOP/Pró-Escolar.

O foco das equipes tem sido a adequação das escolas para um retorno seguro para todos. “Toda a equipe compartilhando o mesmo sentimento é motivador e continua sendo a cada vistoria, onde hoje percebemos o trabalho gerando frutos. As escolas estão iniciando a retomada de suas atividades para alcançarmos um novo horizonte sem perder a responsabilidade do hoje”, observou Wesler Mattos, eletricista da equipe de Manutenção da Secretaria de Educação, que tem auxiliado na coordenação dos trabalhos.

A avaliação das escolas tem sido positiva. As equipes orientam e fazem os encaminhamentos necessários para que a unidade escolar se adeque ao protocolo. “Foi uma visita bem tranquila e produtiva. Mesmo tendo acesso aos documentos a visão de quem está de fora da rotina escolar é muito importante. Eles veem as potencialidades e fragilidades da escola e nos orientam”, disse Renata de Assis Arruda Brito Pereira, diretora da Escola Municipal Profª Maria Luiza Menezes da Fonseca, na Vila Estação.

A Brigada da Pandemia na Educação é um grupo composto pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e representantes das Pastas de Assistência Social e Saúde, rede estadual de ensino e escolas particulares.