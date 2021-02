A Prefeitura de Suzano e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) têm novas vagas para cursos gratuitos do programa Empreenda Rápido. Para o mês de março estão confirmadas seis turmas, com capacidade para 20 alunos cada, sendo quatro grupos para o módulo “Organize seu Negócio” e dois na modalidade “Descomplique – Primeiros Passos”. Para participar, os interessados devem preencher o formulário on-line disponível no link http://bit.ly/EmpreendaRapido_março ou ligar ou enviar uma mensagem via aplicativo WhatsApp para o número (11) 4934-5491. As aulas da primeira terão início em 8 de março (segunda-feira).

O módulo “Organize seu Negócio” é voltado aos microempreendedores individuais (MEIs) que desejam profissionalizar a empresa e crescer ainda mais. Entre os temas abordados estão a gestão e o controle operacional do negócio, a formação de preços, fluxo de caixa, comportamento empreendedor e marketing digital. A capacitação tem duração de quatro dias consecutivos, com turmas vespertinas (das 13 às 17 horas) confirmadas para os dias 8 e 15 de março. Aqueles que desejam frequentar o curso pela manhã (das 8 às 12 horas) poderão participar nas turmas de 15 e 22 de março. As aulas serão ministradas presencialmente na unidade Sebrae Aqui localizada no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro).

Já a modalidade “Descomplique – Primeiros Passos” é destinada a quem deseja abrir o próprio negócio ou formalizar a atividade. O conteúdo programático, para cinco dias de curso, prevê orientações sobre como montar e gerenciar um negócio e apoio para a formalização como MEI. Para o mês de março estão previstas duas turmas, sendo uma de manhã (das 8 às 12 horas), no dia 8 de março, e outra à tarde (das 13 às 17 horas), em 22 de março. As aulas serão ministradas no mesmo local, na unidade Sebrae Aqui.

Para o mês de abril, a expectativa é de que novas turmas dos cursos do programa Empreenda Rápido sejam abertas. A capacitação gratuita conta com o apoio da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), além da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

Para o chefe da pasta, André Loducca, a oportunidade abre portas e garante mais chances de sucesso no negócio próprio. “O conhecimento é a base de tudo. Por isso, investimentos nessa parceria importante com o Sebrae, que é a grande referência para a orientação de novos empresários. Nosso objetivo é assegurar todo suporte necessário para quem deseja empreender. Temos condições de dividir o curso em várias turmas, para assim alcançarmos mais pessoas e garantir todas as recomendações sanitárias contra a Covid-19, respeitando o distanciamento mínimo, disponibilizando álcool em gel e solicitando o uso de máscaras durante todo o período da capacitação”, reforçou.

