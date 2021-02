A equipe gestora da Apae de Itaquaquecetuba foi recebida pelo prefeito Eduardo Boigues, em seu gabinete, na tarde desta segunda- feira. A reunião teve como objetivo renovar o contrato com a Associação. O contrato no valor de R$1.253.890,68, é uma parceria da Secretaria de Educação e atenderá 293 alunos com deficiência.

Entre os projetos atendidos pela Apae, está o de estimulação precoce para alunos com deficiência intelectual, associada a outras patologias, que atendem crianças matriculadas nas creches municipal e do ensino fundamental. Os atendimentos são individualizados.

O prefeito Eduardo Boigues destacou ao longo da reunião que a Apae desenvolve um trabalho muito importante para a cidade e vai ajudar em tudo o que for possível: “A gente conhece o trabalho sério que a Apae desenvolve e vamos sim, fazer tudo o que pudermos para que ela atenda cada vez mais aqueles que precisam deste trabalho”, enfatiza Boigues.

O encontro serviu ainda para as apresentações, uma vez que Luiz Martins foi nomeado recentemente como presidente da Apae. Nesta reunião estiveram presentes ainda, a diretoria da Associação, bem como alguns secretários, entre eles o de Educação, Lucas de Assis Costa, o Lucas do Liceu, que enalteceu o trabalho da Apae: “A Apae possui uma estrutura para dar o atendimento correto aos alunos que possuem deficiências específicas, isso é sem dúvida, de suma importância para a educação da cidade. Precisamos sim, ajudar sempre que possível”, relata.

O Secretário de Governo, Marcello Barbosa, também esteve na reunião e falou que a Apae é uma entidade beneficente de extrema importância no município, com atuação nas áreas de assistência Social, educacional e saúde para pessoas com deficiência e seus familiares sem fins lucrativos. “É uma Associação que temos que olhar com muito carinho, pois seu objetivo é promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência preferencialmente intelectual, múltipla e de transtornos de espectro autista, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos”, reforçou.

Já o presidente da Apae, Luiz Martins, explica que toda ajuda é muito bem-vinda, mas a Apae precisa de muito mais doações para ampliar o número de atendimentos: “Somos gratos por todos que nos ajudam, mas precisamos de mais doações, pois somente desta maneira conseguiremos ampliar nossos trabalhos e ajudar ainda mais a população de Itaquá”, enfatiza. Os interessados em ajudar a Apae podem ligar no número 11- 947146404.