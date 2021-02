A secretaria da Mulher de Poá realizou nesta segunda-feira (22/02), uma reunião com representantes da Guarda Civil Municipal (GCM), das comissões da Mulher e de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e da Sala Rosa, com o objetivo de formalizar uma padronização de atendimento a fim de preservar e dar o devido suporte às mulheres vítimas de violência doméstica no município.

O intuito é dar todo o amparo para a vítima, seja psicológica ou jurídica, por exemplo, além de criar prontuários para cada caso e, consequentemente, obter uma estatística mais precisa dos casos de violência doméstica ocorridos no município.

“Muitas mulheres procuram a nossa secretaria, porém, existem casos que são registrados diretamente na Sala Rosa (localizada dentro da Delegacia de Polícia do município, com o objetivo de atender casos desta natureza), assim como no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o que impede um número mais preciso de casos e de acompanhamento dos mesmos”, explicou a responsável pela pasta, Maria das Graças Chaia Marques.

Além da secretária, participaram da reunião a equipe técnica da pasta; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha da GCM de Poá, Kelly Aparecida Pedro; o presidente da OAB/Poá, Ricardo Carlos Filho; as presidentes das Comissões da Mulher e Assistência Judiciária da OAB/Poá, Sidneia Bueno e Giseli Cardi, respectivamente; e além da coordenadora da Sala Rosa, Sandra Aparecida Santos.

“Vamos centralizar o primeiro atendimento na secretaria da Mulher, para que faça um prontuário, oriente a vítima com informações jurídicas, encaminhando-as para a Sala Rosa, onde farão o Boletim de Ocorrência (BO). Posteriormente, elas serão direcionadas para a OAB, já com os devidos documentos, para que sejam tomadas as ações necessárias como, por exemplo, as medidas protetivas”, afirmou o presidente da sede da Ordem dos Advogados, em Poá. Já o Creas, será orientado a fazer o encaminhamento das mulheres vítimas de violência doméstica à secretaria da Mulher, para que sigam todos esses procedimentos.

A secretaria da Mulher está localizada na Rua Fernando Pinheiro Franco, 141, centro, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O telefone para mais informações é 4639-2044.