A Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento de Fiscalização da Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura de Poá, foram acionados pela Polícia Militar (PM), na noite do último domingo (21/02), para apoiarem o atendimento de uma ocorrência de festa clandestina na rua Quintino Bocaiuva, no Jardim América. A operação flagrou mais de 100 pessoas no local, por volta das 21h20, quando ocorreu a intervenção. O proprietário da residência e responsável pela festa clandestina foi autuado em R$ 1.500,00, por perturbação do sossego público, uma vez que no local é proibida a execução de eventos deste porte.