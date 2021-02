Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos prendeu duas pessoas que vendiam lotes em um terreno pertencente ao município localizado no Jardim Ipanema.

Os lotes de 5×25 metros quadrados eram oferecidos por R$ 25 mil e o comprador poderia dar de entrada carro ou moto, além de parcelar em até 80 vezes.

No momento do flagrante, três vítimas estavam no local e confirmaram as denúncias.

Segundo o comandante da GCM, Cleverson Ramos, os vendedores estavam exercendo a função de corretor de imóveis irregularmente. “A nossa operação foi organizada após denúncias de vítimas e, chegando ao local, detivemos dois indivíduos”, disse Ramos.

Segundo depoimento das vítimas, valores entre R$ 2 a R$ 5 mil eram pagos a título de entrada para compra do terreno e o restante era parcelado.

No terreno, não havia construção ou qualquer demarcação de divisão de terra.

A Polícia Civil instaurou inquérito de estelionato, venda irregular de lote e formação de quadrilha.