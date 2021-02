O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), deve anunciar nesta quarta-feira, 24 de fevereiro, bloqueio em todas as cidades do Estado entre 22h às 05h.

O lockdow no Estado foi defendido ontem, 23 do corrente, em reunião com o Centro de Contingência da COVID-19.

Contudo, o martelo ainda não foi batido, faltam alguns ajustes para a decisão final que é do próprio governador.

A ideia do lockdown ou de um “toque de recolher” surgiu nesta semana quando a ocupação de leitos de UTI de todo o Estado bateram recorde desde o início da pandemia.

A expectativa é que João Doria possa anunciar as novas medidas de enfrentamento ainda hoje, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo.