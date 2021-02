Uma jovem de 18 anos foi assassinada a facadas por um rapaz de 19 anos, Guilherme Alves, que a mesma conheceu pela Internet.

Segundo depoimento do próprio autor do crime, eles começaram a conversar pela internet e marcaram um encontro. Ela dormiu na casa dele no primeiro dia que se conheceram e, fizeram um pacto para matar os padres da Igreja católica Apostólica Romana, no intuito de “acabar” com o Cristianismo.

Segundo o Guilherme, a jovem teria desistido da ideia e foi golpeada até a morte com a mesma faca que seria usada para matar os sacerdotes.

O autor do crime filmou a brutalidade e divulgou nas suas redes sociais. O rapaz está preso, mas o nome da vítima não foram revelados. O caso aconteceu em Pirituba, região norte de São Paulo.