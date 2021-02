A Prefeitura de Mogi das Cruzes deu início a um programa de recapeamento de vias, que vai contemplar 41 ruas em bairros e distritos da cidade. Os serviços consistem na troca completa da capa asfáltica, com a remoção da antiga e implantação de uma nova. O objetivo é melhorar as condições de mobilidade urbana, além de garantir mais segurança a motoristas e pedestres da cidade.

A secretária municipal de Serviços Urbanos, Camila Souza, visitou o Jardim Esperança, um dos locais contemplados pelos trabalhos, na manhã desta terça-feira (23/02). Só ali, serão três vias beneficiadas pelos trabalhos – Matathias Nogueira Novaes, onde os serviços atualmente estão, Benedito de Oliveira Flores Francisco Martinês Casanova.

“O serviço de recapeamento é fundamental para uma cidade como Mogi, que tem vias com asfalto antigo. Estamos dando início a esse pacote e a previsão é que ele se estenda até o final do ano”, destacou a secretária.

Além do Jardim Esperança, serão atendidos com os trabalhos bairros como Vila Rachel, Mogi Moderno, Jardim Santa Tereza, Vila Cintra, Jundiapeba, Vila Natal, Vila Nova União, Vila Cléo, Vila da Prata, Oropó, Vila Paulista, Jardim Rodeio, Cezar de Souza, Socorro, Vila Nova Mogilar, Alto do Ipiranga, Vila Rubens, Vila Lavínia, Vila Industrial e Botujuru.

As vias que estão no pacote são: Cândido Xavier de Almeida e Souza, Matathias Nogueira Novaes, Benedito de Oliveira Flores, Felipe Sawaya, Manjar Celeste, Francisco Martinês Casanova, avenida dos Bandeirantes, Shiguetoshi Suzuki, Gomes Cardim, Oscar Tompsom, Gastão Costa, Cruzeiro do Sul, Kazumo Sumizomo, João Assi, Odilon Afonso, avenida Conceição, avenida Saraiva, Gustavo Vieira de Lima, Cecília da Rocha, Áurea Martins dos Anjos, Coronel Cardoso de Siqueira (2 trechos), Francisco Rodrigues Passos, Francisco Ruiz Pacco, avenida Japão, Roberto Nobuo Sato, avenida Paulista, Antenor de Souza Melo, Zeferino Vaisset, Rômulo Pasqualini, Arcílio Rizzi, avenida Paulo VI, Manuel Antônio de Almeida, avenida João XXIII, praça Assumpção Ramirez Eroles, Jardelina de Almeida Lopes, rua dos Vicentinos, avenidas Fernando Costa e Francisco Ferreira Lopes, Praça Veteranos de Guerra e rua Gabriel Prestes.

O programa tem prazo de 12 meses de execução e atenderá 34,9 quilômetros de extensão de vias, abrangendo uma área total de 313,5 mil metros quadrados. O investimento da Prefeitura nos trabalhos é de R$ 28,3 milhões e os recursos provêm de um financiamento junto ao Banco do Brasil.