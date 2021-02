Avanços no saneamento básico do Jardim Gardênia Azul e o desassoreamento do rio Jaguari foram temas das reuniões do prefeito Rodrigo Ashiuchi e do deputado estadual André do Prado com os moradores da região norte ao longo deste final de semana. As intervenções somam mais de R$ 8,4 milhões em melhorias, com investimento por parte da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

Em reunião no salão paroquial da Igreja Santa Rita de Cássia, com os suzanenses que vivem no entorno da estrada Portão do Honda, no bairro Jardim Gardênia Azul e adjacências, o chefe do Executivo tratou das ligações da rede de água, que deverão beneficiar 4.853 famílias. A expansão dos serviços de saneamento básico será feita pela Sabesp, com investimento de R$ 7,2 milhões.

De acordo com o gerente comercial da autarquia, Zemicindo Miguel Mendes, a licitação está marcada para ocorrer em março e a expectativa é que as obras tenham início no segundo semestre deste ano. “É importante destacar que todos os mais de 4 mil moradores ficarão pelo menos um ano com a tarifa social. Estamos buscando oferecer mais qualidade de vida aos moradores da região norte. Todo esse trabalho está sendo feito após intermédio do prefeito Rodrigo Ashiuchi junto à Sabesp”, disse.

Em sua fala, o prefeito de Suzano destacou que ligação de água e esgoto em casa significa mais dignidade, mais qualidade de vida e mais saúde. “Recebemos as famílias, junto à Sabesp, que vai começar a realizar a ligação de água nos locais que ainda não contam com os serviços. Serão milhares de famílias beneficiadas com a água e posteriormente com o esgoto. Desta forma, o serviço de saneamento básico completo”, reiterou.

Ainda em seu discurso, Ashiuchi agradeceu a participação dos secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e de Governo, Alex Santos; do diretor de Habitação, Miguel Reis; dos vereadores José de Oliveira Lima e Nelson dos Santos; e do pároco Luis Hidalgo. “Esta é uma conquista em várias mãos. Destaco aqui o apoio dos deputados estaduais André do Prado e Jorge do Carmo, bem como do deputado federal Marcio Alvino”, enalteceu.

Já no Cidade Miguel Badra, as autoridades foram ao rio Jaguari para acompanhar o trabalho de desassoreamento, ao lado do vereador Marcos Antonio dos Santos e de representantes do DAEE. No local, estão sendo retirados 17 mil metros cúbicos de detritos, em 1,3 quilômetro de extensão, buscando melhorar o escoamento da água e, assim, evitando possíveis alagamentos. Os serviços estão sendo executados nesta fase pelo governo do Estado, com investimento R$ 1,2 milhão.

O deputado estadual disse que, com o pedido do prefeito e do vereador, intermediou a conquista junto ao DAEE, que já está realizando as manutenções. “Inclusive, com as fortes chuvas deste ano, não tivemos prejuízo aos moradores do Miguel Badra. Isso significa que as manutenções estão dando certo”, declarou.

Ashiuchi, por sua vez, agradeceu o deputado pela agilidade no atendimento à demanda. “As melhorias buscam minimizar os impactos das chuvas na região. Hoje estamos acompanhando as obras no Jaguari, mas também teremos a limpeza do Taiaçupeba-Mirim e do Guaió. São melhorias que impactam diretamente na vida das famílias suzanenses. Por isso, agradeço o empenho de todos, principalmente o apoio da Câmara de Suzano”, concluiu.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano