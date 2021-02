Por Junior dos Anjos

Na última quarta-feira, 24 de fevereiro, os apresentadores do programa Bom Dia Cenário, Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos, receberam o ex-vereador de Ferraz de Vasconcelos Aparecido Marabraz (PT).

O entrevistado agradeceu pelo convite e na ocasião, aproveitou para falar sobre o Partido dos Trabalhadores, as eleições municipais de 2020 e a atual Gestão da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

Aparecido Marabraz, foi candidato a vice-prefeito na chapa da Dra. Elaine Abissamra (PSB), nas eleições de 2020, no qual Priscila Gambale (PSD) saiu vitoriosa. Para o entrevistado, ele seguiu a orientação do partido para composição de chapa, mas na sua concepção, ele deveria ter vindo como cabeça de chapa. Contudo, ele deixou claro que não tem nada contra a família Abissamra, mas seria apenas uma estratégia política.

Na questão do Partido dos Trabalhadores em Ferraz, o entrevistado explicou com riquezas de detalhe como é composto um Diretório Municipal e como os debates e escolhas acontecem em um partido. Ele citou, por diversas vezes, que sempre acata o que a maioria e/ou o presidente do Partido determina.

Aparecido Marabraz falou também sobre a atual gestão, da prefeitura Priscila Gambale. Segundo ele, por mais que ainda seja cedo para se avaliar ou opinar sobre o início de Governo, por tudo que ele já viu de ações e de tratamento e atendimento para com os vereadores da cidade, ele deixou claro que gostaria de ter sido vereador nesta gestão.

Por fim, o entrevistado respondeu todas as perguntas sem hesitação, tanto dos apresentadores, como dos telespectadores que acompanhavam a entrevista.

Assista a entrevista na íntegra:

https://www.facebook.com/tvcenariooficial/videos/148766813750738