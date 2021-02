Um dos assuntos mais polêmicos dividiu novamente opiniões no Brasil há poucos dias: a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), decidida pelo ministro Alexandre de Moraes e mantida pelos votos unânimes dos demais ministros juízes do STF (Supremo Tribunal Federal).

Com ameaças, Silveira pediu em redes sociais a destituição dos ministros do STF e defendeu a volta do Ato Institucional Nº 5 (AI-5) – uma das formas de censura e endurecimento mais rígidas determinadas em dezembro de 1968, durante o período do regime militar no governo do presidente e general Costa e Silva.

O AI-5 quando esteve em vigência – por dez anos, até 1978 – autorizava o presidente da República a decretar o recesso do Congresso Nacional (deputados e senadores eleitos), intervir nos estados e municípios, suspender os direitos políticos de cidadãos considerados subversivos na ótica do governo, confiscar bens tratados como ilícitos, eliminar a garantia de habeas-corpus, cassar mandatos de parlamentares e de juízes do STF. Parece que o deputado Silveira pediu o AI-5 sem saber o que de fato isso representou ao país. E por ironia do destino, sem a vigência de um novo ato institucional, ele mesmo acabou preso e corre o risco de ser cassado pelos colegas da Câmara.

Para Alexandre Moraes, a Constituição Brasileira de 1988 não permite propagar leis contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático, conforme previsto num dos incisos do artigo 5º da Constituição. E mais: as condutas do deputado preso configuram crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, de 1983, que diz: “são crimes as atitudes que lesam ou expõem a perigo de lesão o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito”.

Os fanáticos fascistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) logo se postaram de plantão para defender a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar a que Daniel Silveira teria direito. Há um paradoxo na postura dessa gente. Quando são confrontados por opositores, falam em volta da ditadura com novo golpe militar, querem armar a população, criticam as instituições democráticas, especialmente o STF, xingam profissionais da Imprensa, taxam todos do PT de corruptos, além de serem homofóbicos, xenofóbicos, racistas. Quando um deles é preso ou investigado por abusos em seus atos, aí pregam a importância da democracia, da liberdade de expressão . . .

Para juristas consagrados, como Miguel Reale Junior, “existe conflito entre um deputado e o STF, mas não entre a Câmara e o STF. É preciso dar a dimensão adequada: é um deputado que fala impropérios seguidos e ameaça instituições. Não é porque ele está na Câmara que pode dizer o que bem entende e atacar as instituições”.

Por enquanto, a situação do deputado Silveira parece se complicar. Na sexta-feira, 19 de fevereiro, a Câmara dos Deputados votou pela manutenção de sua prisão. Foram 364 votos a favor, 130 contra, além de três abstenções. Até parlamentares do Centrão em outras pautas aliados ao presidente Bolsonaro votaram favoráveis à continuidade da prisão do colega. E no Conselho de Ética da Câmara, terça-feira, dia 23 de fevereiro, ficou decidido pelo afastamento do deputado do PSL da suplência daquele órgão e que em até 90 dias será votada a possibilidade da suspensão ou cassação dele do cargo de deputado pelo plenário da própria Câmara.

Essa nova polêmica que divide opiniões no país parece mais uma cortina de fumaça que favorece a Bolsonaro. Enquanto se concentra a atenção num assunto tão menor quanto a importância de Daniel Silveira, o povo esquece da falta de vacinas contra a Covid para todos, causada pela má gestão de um desgoverno corresponsável pela morte de milhares de brasileiros. Esse é sem dúvida o projeto de quem foi eleito para desequilibrar tudo.

Só posso desejar então que 2022 seja o ano de despedida de Jair Bolsonaro e sua trupe. O Brasil não merece essa gente!

Augusto do Jornal, diretor nacional de Finanças da CGTB e 2º suplente de vereador pelo PSB em Ferraz de Vasconcelos