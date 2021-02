Por Junior dos Anjos

A última segunda-feira, 22 de fevereiro, ficou marcada com uma entrevista emocionante concedida pelo Ferrazense Servo GDS, que falou sobre política, ação social e religiosidade.

Os apresentadores Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos, entrevistaram Servo GDS que se mostrou muito feliz pelo convite e assim, poder falar um pouco da sua história.

O entrevistado falou de sua família e da sua vida, sobretudo os momentos de dificuldades que o mesmo enfrentou, mas acabou emocionando a todos com tom de superação que ele abraçou para vencer cada obstáculo.

O entrevistado que é Cristão Evangélico, deixou claro que todas as suas ações são movidas pela resposta de Deus, mediante as suas orações e as orientações do seu pastor, que sempre é consultado pelo Servo GDS para os mais diversos assuntos.

GDS falou como surgiu a questão social na sua vida. O fato de ajudar a tantas pessoas, através de ações próprias, em conjunto com outros parceiros e/ou pela Central Única das Favelas – CUFA. A gratidão e satisfação pelas ações vivenciadas pelo entrevistado era nítido pelos seus olhos marejados e por saber o nome das pessoas ajudadas.

O Servo GDS também falou da experiência política que vivenciou, sobretudo no pleito de 2020, que colocou o seu nome à disposição, como vereador, e, auxiliou na campanha de Priscila Gambale (PSD), que culminou com a vitória da mesma. Segundo ele, nunca mais sairá como candidato a qualquer eleição, mas que foi firme no propósito que abraçou.

Ele também comentou na expectativa de poder contribuir na Gestão da atual prefeita, junto a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, no anseio de auxiliar e ampliar os seus projetos e ações com a municipalidade, mas que até o momento, nenhum convite sobre esta questão aconteceu.

Por fim, o Servo GDS respondeu perguntas dos internautas e agradeceu pelo espaço concedido.



Assista o programa na íntegra:

https://www.facebook.com/tvcenariooficial/videos/254520902807925