Comitiva poaense esteve reunida com parlamentares e com a Secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social

A prefeita de Poá, Marcia Bin, se encontra em Brasília nesta semana em busca de recursos para o município. Nesta terça-feira (23/02), por meio de audiências com parlamentares, conquistou R$ 560 mil em emendas para o município. A chefe do poder Executivo também esteve reunida com a Secretária Nacional de Esporte, Fabíola Molina, em prol de mais investimentos para o Ginásio Municipal “Américo Franco, pista de skate, entre outros.

Acompanhada pelo chefe de Gabinete, Lucas Bertagnolli, pelos secretários municipais Marcio Borzani (Administração e Governo) e Ariel Borges (Cultura, Esporte e Turismo), além dos vereadores Diogo Reis da Costa, o Diogo Pernoca (presidente da Câmara) e Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, a prefeita foi à capital do País com o objetivo de conquistar investimentos que melhorem a qualidade de vida da população e a infraestrutura da cidade de Poá.

“Estamos em constantes reuniões com deputados estaduais, com o objetivo de solicitar emendas parlamentares para a nossa querida Poá. Agora estamos conversando com os representantes da esfera federal para que também nos apoiem para sair desta situação financeira complicada em que a cidade se encontra”, afirmou Marcia Bin.

A primeira agenda do dia foi com o deputado federal Marco Bertaiolli, com quem a prefeita reforçou a necessidade do município em receber recursos federais, uma vez que a cidade está com estado de calamidade pública financeira decretada. No encontro, o parlamentar oficializou o envio de R$ 500 mil em recursos para a Guarda Civil Municipal (GCM), que serão utilizados na aquisição de armamentos, viaturas e a uniformização dos agentes da GCM. Bertaiolli também se comprometeu em enviar uma emenda para a conclusão das obras do Balneário Vicente Leporace e a nova alça do viaduto Tancredo Neves.

Posteriormente, a prefeita Marcia Bin se reuniu com a deputada federal Renata Abreu, por intermédio do vereador Edinho. Inicialmente, a parlamentar também oficializou o envio de um veículo para a realização de serviços públicos, no valor estimado de R$ 60 mil.

No período da tarde, a comitiva poaense também se encontrou com o deputado Roberto de Lucena que, após ouvir atentamente sobre a realidade da cidade, se comprometeu em enviar recursos para Poá, voltados à Saúde e para a conclusão da alça do viaduto Tancredo Neves.

SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTES

A última agenda do dia foi com a Secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Fabíola Molina.

O encontro teve como objetivo oficializar o pedido para liberação de recursos para as reformas do Ginásio Municipal “Américo Franco”, localizado na vila Áurea, e da pista de skate, na região central da cidade. Além de contemplar melhorias nas piscinas da Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Heitor Gloedem e do Centro Educacional Poaense (CEP) José Antônio Bortolozzo, localizadas no Jardim Itamaraty e Cidade Kemel, respectivamente.

Além disso, o vereador Edinho aproveitou a visita para solicitar a liberação de emenda para a implantação de gramado sintético e alambrados no campo de futebol do bairro Cidade Kemel.

