Termo foi entregue pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi ao vice-governador Rodrigo Garcia, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo



O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu na terça-feira (23/02) com o vice-governador Rodrigo Garcia, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para avançar nas tratativas sobre a implantação da alça de saída no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). Na oportunidade, o chefe do Executivo entregou um projeto com termo de intenção de doação da área na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) que poderá abrigar a construção.



No encontro, que também contou com as presenças do deputado estadual André do Prado e do deputado federal Marcio Alvino, foram debatidos aspectos importantes do projeto técnico entregue em mãos ao representante do governo do Estado, prevendo a intenção de doação por parte dos proprietários do espaço onde seria erguida a futura alça.

A iniciativa busca uma solução para a obra, com um custo estimado em cerca de R$ 25 milhões, o que representa menos da metade do valor original. A ideia é implantar a estrutura em uma área estratégica, no limite de Suzano com Poá, beneficiando ainda Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos. Vale lembrar que, por meio da doação do imóvel, não haverá custos de desapropriação para a construção da alça.



“Reforçamos a necessidade de uma alça que seja funcional à região. A estratégia traçada apresenta uma proposta rápida e viável, por meio de um projeto de baixo custo e efetivo às cidades do Alto Tietê. Aguardamos agora um parecer por parte do governo do Estado. Seguimos juntos em busca de mais desenvolvimento para os municípios. Agradeço aos parceiros André do Prado e Marcio Alvino e também ao vice-governador Rodrigo Garcia, que, mais uma vez, nos atende com muita disposição”, disse Ashiuchi.



De acordo com o chefe do Executivo suzanense, a expectativa é de que um novo encontro seja agendado com os demais prefeitos e prefeitas da região, além dos deputados envolvidos. “Somamos força para o crescimento, não apenas de Suzano, mas de toda a região. Nosso objetivo é fazer com que o Alto Tietê possa avançar cada vez mais”, finalizou.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano