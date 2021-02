Como a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou o processo de troca de luminárias de vapor de mercúrio por lâmpadas de LED nas principais vias públicas e praças da cidade, em 19 de janeiro deste ano, o vereador Alexandro Santos Alves da Silva (PSC), o Teteco pediu a substituição do modelo antigo pelo moderno. Na prática, a ação do parlamentar pretende contemplar o trecho da Avenida D. Pedro II, compreendido entre os números 538 ao 2.019.

Além disso, o parlamentar (foto) também sugeriu o mesmo tipo de procedimento, no entanto, para beneficiar os moradores e transeuntes da Travessa do mesmo nome dos números oito ao 129 e os da Rua Floriano Peixoto, na Vila Romanópolis, nos postes localizados entre os números 137 ao 835. Segundo ele, a falta de uma iluminação pública apropriada tem contribuído para aumentar o índice de assaltos nas vias citadas. O vereador acrescenta ainda que a maioria das vítimas são trabalhadores.

A sugestão de Teteco foi efetuada por meio de um ofício no dia 12 passado. O documento foi protocolado diretamente com a prefeita, Priscila Gambale (PSD). Já o setor competente da municipalidade planeja instalar 2,6 mil lâmpadas de LED objetivando assim melhorar a segurança pública, a visibilidade e a economia de recursos financeiros. Para a gestora, esse é apenas o primeiro passo, já que a intenção será trocar todas as luminárias antigas por modernas. Ferraz possui 13 mil pontos de iluminação.

Ainda, de acordo com o Poder Executivo, a substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio por de LED está deixando a cidade mais bonita, iluminada e segura. No fundo, esse novo sistema altera e valoriza, sobretudo, os espaços públicos como, por exemplo, as praças. Com isso, cresce a percepção de segurança pública à noite. Do ponto de vista de durabilidade, a luz incandescente suporta em torno de mil horas, a fluorescente cerca de 10 mil. Em contrapartida, a LED atinge a 50 mil horas.

Por Pedro Ferreira, em 25/02/2021.