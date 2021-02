A Secretaria Municipal de Saúde informa que ainda não recebeu lotes da vacina Coronavac/Butantan necessários para a aplicação da segunda dose nas pessoas imunizadas nossos dias 6 e 7 de fevereiro, no Pró-Hiper. Por esse motivo, ainda não há definição de datas para a realização de uma nova edição drive-thru. Neste final de semana, não haverá a ação.

Ontem (24/02), o prefeito Caio Cunha encaminhou ofício ao Governo do Estado solicitando a liberação das segundas doses de vacina contra a Covid-19 para aplicação nos idosos com 90 anos ou mais e trabalhadores de saúde. Todos os municípios do Alto Tietê ainda aguardam os imunizantes para utilização como segunda dose

Embora os idosos com 90 anos ou mais e trabalhadores da saúde vacinados nos dias 6 e 7 tenham saído do Pró-Hiper com previsão de aplicação da segunda dose nos dias 27 e 28 de fevereiro, o prazo pode se estender sem prejuízo à eficácia da primeira dose.

“O importante é que a segunda dose seja feita e, tão logo o município receba as doses necessárias, vamos divulgar amplamente novas estratégias para a aplicação”, explica o secretário municipal de Saúde, Henrique Naufel.

Nesta quinta-feira (25), Mogi das Cruzes e demais municípios da região do Alto Tietê receberam um novo lote de Astrazeneca/Oxford para a continuidade da vacinação de idosos. Para o município são 3.470 doses que complementam a população estimada para idosos de 84 a 89 anos e inicia a imunização do público com 80 a 84 anos (com 78% das doses necessárias para a população estimada).

A imunização para as novas faixas etárias de idosos será iniciada na semana que vem, com uma estratégia especial para otimização das doses. Os próximos grupos serão divulgados de acordo com a chegada de novos lotes dos imunizantes na cidade.