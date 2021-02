A primeira-dama de Itaquaquecetuba e vice-presidente do Conselho dos Fundos Sociais do Consórcio de Desenvolvimento dos Município do Alto Tietê – Condemat, Mileide Queroz, a Mila, participou na última quarta-feira (24), da primeira reunião junto à equipe dos Fundos dos municípios da região. Na agenda, foi definido projetos regionais que serão desenvolvidos ao longo do ano, entre eles, a criação de um banco de alimentos.

Somada, a população da região chega a mais de 3 milhões de pessoas, das quais, aquelas em situação de vulnerabilidade serão beneficiadas com o projeto Banco de Alimento. Esta iniciativa demanda o apoio do Governo do Estado, além de contar com a participação de empresários, sobretudo neste período em que a economia encontra-se abalada por ocasião da pandemia.

“Precisamos ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade. Conhecemos esta realidade, mas sabemos que juntas podemos mudar esta história”, pontua Mila.

Este projeto vai beneficiar as cidades que possuem menos recursos, pois existem cidades em que a arrecadação é maior por conta de indústrias, enquanto outras não conseguem atingir este número pela ausência ou até por questões ambientais.

No próximo mês, a cidade de Suzano vai receber a visita dos Conselhos para realizar a troca de experiências e apresentação de projetos já existentes na cidade, que poderão ser adotados pelos municípios vizinhos.

Além das presidentes dos Fundos Sociais de Arujá Clau Teixeira Camargo; de Biritiba Mirim, Beta Taino; de Guararema, Carmem Rosana Pieruccetti; de Guarulhos, Elen Regina Simões de Faria; de Itaquaquecetuba, Mileide Prates Queroz; de Mogi das Cruzes, Simone Margenet Cunha; de Salesópolis, Luciana Miranda; de Santa Isabel, Helena Maria Chinchilla, as coordenadoras dos Fundos Sociais de Ferraz de Vasconcelos, Ana Paula Nascimento Duarte, e de Poá, Leda Monteiro participaram da reunião.