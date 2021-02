A Sicredi Progresso PR/SP, nos dias 2 e 3 de março, promove a rodada de Assembleias no Alto Tietê. Na pauta estão os resultados de 2020, destinação das sobras e projeções para 2021 nas seis agências da região – Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano. Os números que a Cooperativa leva para as Assembleias são extremamente positivos. No comparativo 2019/2020 o crescimento no resultado foi de 17%.

Ao final de 2020, o resultado foi de R$ 21,6 milhões, em ativos R$ 148,7 milhões e na carteira de crédito R$ 973,6 milhões. Junto a isso, atingiu a marca de 44,8 mil cooperados. “Apesar do cenário econômico desfavorável e a crise sanitária mundial, nosso resultado ratifica que o cooperativismo é o caminho do desenvolvimento sustentável. Crescemos 17% em um ano atípico e isso é uma conquista do nosso modelo de negócios”, comemora o presidente, Cirio Kunzler.

Novo modelo de Assembleia

Tradicionalmente as assembleias da Sicredi Progresso PR/SP reúnem centenas de pessoas por evento, mas com a pandemia isso não será possível devido os protocolos de segurança. Desta forma, os coordenadores de núcleos, que foram eleitos pelos associados e que têm atuação voluntária e independente, participarão no processo de convite e engajamento de até 15 associados por núcleo para estarem presentes nas assembleias de suas respectivas agências com o objetivo de avaliarem os resultados e deliberarem sobre a pauta.

Em atenção aos protocolos sanitários e para preservar a vida das pessoas, neste ano, idosos, pessoas do grupo de risco e gestantes não poderão participar das assembleias. Pessoas com algum sintoma típico da Covid-19, contato com suspeito de infecção ou caso positivo confirmado, também não terão acesso. Manter o distanciamento social, uso de máscara e álcool gel serão obrigatórios na ocasião. Por isso, a Cooperativa vai organizar mapas dos espaços dos eventos, seguindo todas as recomendações sanitárias para uma participação segura dos associados.

Em pauta

Na Assembleia Geral Ordinária serão discutidas a Prestação de Contas; Destinação dos Resultados; Destinação do FATES; Aprovação de Normativos; 40 Anos da cooperativa Sicredi Progresso PR/SP; Eleição do Conselho Fiscal, entre outros assuntos de interesse do quadro social.

Conforme o Estatuto Social, os Coordenadores de Núcleos votaram em uma chapa para o Conselho Fiscal em reunião prévia realizada em fevereiro e que será submetida à Assembleia. Seguindo os passos do Conselho de Administração, que teve em sua última eleição maioria feminina na composição do grupo, na chapa do Conselho Fiscal as mulheres representam 50% dos integrantes, dando equilíbrio a participação das mulheres nos fóruns de decisão.

Assembleia Extraordinária

A Assembleia Geral Extraordinária acontecerá simultaneamente a Assembleia Geral Ordinária. A convocação se deve pela necessidade de revisão de alguns aspectos do Estatuto Social, Código Eleitoral, Regimento Interno do Sicredi e Regulamento do Programa Pertencer. A Pandemia trouxe a necessidade de flexibilizar a possibilidade de realização de assembleias remotas e seus mecanismos de deliberações. Para tanto se faz necessária a alteração do Estatuto Social.

O Sicredi no Alto Tietê Na região do Alto Tietê o Sicredi conta atualmente com seis agências. Em Mogi das Cruzes, a agência está localizada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 990, no bairro Vila Partênio. A unidade de Suzano fica na Rua General Francisco Glicério, 1189, no Centro. O endereço em Itaquaquecetuba é Avenida Vereador João Fernandes da Silva, 193, na Vila Virgínia, ao lado da Prefeitura de Itaquaquecetuba. Já a agência em Guararema atende na Rua Francisco Freire, 25. A agência de Ferraz de Vasconcelos, por sua vez, está na Rua Getúlio Vargas, 130, Vila Romanópolis. Em Poá, a agência fica na avenida Antônio Massa, 337, no centro.