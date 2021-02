Uma criança de três anos presa dentro de um barril em São Paulo (SP) foi resgatada pela Polícia Militar na quinta-feira (25). De acordo com a corporação, os agentes foram até o local após uma denúncia de maus-tratos. O Conselho Tutelar da região também acompanhou o resgate. As informações são do G1 e do R7.

A criança foi encontrada nua, dentro do barril que estava rente à parede da casa, para evitar a saída do espaço. Ainda segundo a PM, o menino tem deficiência e estava desnutrido. Após ser vestido pelos policiais, o menino passou por exame de corpo de delito e foi levado para um abrigo da Prefeitura de São Paulo.

A mãe da criança, uma mulher de 20 anos, estava na residência no momento do flagrante e foi autuada por maus tratos. Conforme a corporação, a jovem foi levada para o 50º Distrito Policial, do Itaim Paulista, onde o caso será investigado.